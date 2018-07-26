Сотрудники ФСБ ликвидировали в Подмосковье подпольную нарколабораторию

СЕГОДНЯ 11:21 2018-07-26T11:36:24+03:00

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Оперативники ФСБ России провели в Подмосковье операцию по задержанию группы, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере.

"Была получена информация о том, что на территории Московской области организована подпольная нарколаборатория по производству особо крупных партий синтетических наркотиков с целью их незаконного бесконтактного сбыта через сеть Интернет. В результате оперативно-розыскных мероприятий с поличным задержаны 4 активных участника группы – граждане России, у которых обнаружено и изъято более 14 килограммов наркотического средства мефедрон, 20 литров жидкости, содержащей наркотические средства, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества", - сообщили в ФСБ России.

Во время обысков московских квартир задержанных было обнаружено и изъято свыше 8 миллионов рублей, а в арендуемом гараже 6 килограммов марихуаны.

Участникам преступной группы грозит пожизненное заключение.