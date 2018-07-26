2018-07-26T11:12:52+03:00
В мире

Китайская полиция заявила о задержании мужчины у посольства США в Пекине

По некоторым данным, 26-летний житель автономного района Внутренняя Монголия устроил взрыв около диппредставительства Соединенных Штатов
Дарья ИВАШКИНА
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Китайская полиция заявила о задержании мужчины у посольства США в ПекинеКитайская полиция заявила о задержании мужчины у посольства США в ПекинеФото: REUTERS
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В четверг, 26 июля, китайская полиция рассказала подробности инцидента, произошедшего у посольства США в Пекине. По словам местных стражей порядка, рядом с диппредставительством Соединенных Штатов был задержан мужчина, пострадавший из-за взрыва, который сам и устроил.

Речь идет о 26-летнем жителе автономного района Внутренняя Монголия. По некоторым данным, он привел взрывное устройство в действие около часа дня по местному времени. При этом злоумышленник получил травму руки, однако его жизни ничто не угрожает. Причем в результате случившегося никто больше не пострадал, передает Associated Press.

Между тем в настоящее время на месте происшествия работают правоохранители: полиция пытается выяснить все обстоятельства ЧП.

Кстати, напомним, ранее очевидцы сообщали о том, что около здания американской дипмиссии задержали женщину, которая облила себя бензином и пыталась совершить самосожжение.

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