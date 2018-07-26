Железняк покидает пост замсекретаря генсовета «Единой России»

СЕГОДНЯ 12:03 2018-07-26T12:03:21+03:00

Политик уже написал заявление об уходе с партийной должности

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В четверг, 26 июля, стало известно о том, что депутат Госдумы Сергей Железняк покидает должность заместителя секретаря генсовета «Единой России» (ЕР). По некоторым данным, политик уже написал заявление об уходе с партийного поста, которое, как ожидается, будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний президиума генерального совета ЕР.

«Заявление есть. Думаю, что на одном из ближайших заседаний президиума генсовета этот вопрос будет рассмотрен», - сказал источник в «Единой России» ТАСС.

Что стало причиной такого решения парламентария, в партии не уточнили.

СПРАВКА «КП»

Сергей Железняк - депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва. С 5 октября 2016 года является членом комитета нижней палаты российского парламента по международным делам. В качестве замсекретаря генсовета ЕР Железняк курировал вопросы международной работы партии.