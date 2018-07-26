Учеными обнаружен простой способ избавиться от автомобильных пробок

СЕГОДНЯ 12:16 2018-07-26T12:16:37+03:00

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Эксперты из Автодорожного университета Вандербилта в США и специалисты автомобильного концерна Ford, проанализировав подробным образом различные варианты дорожного движения, выявили, по их мнению, наиболее действенных способ избавиться от дорожных пробок.

Проведенный эксперимент показал, что сделать это достаточно просто. Исследователи провели аналих такого явления, как «фантомные заторы», которые появляются без видимых на то причин. В частности, к ним можно отнести ситуации, когда дорожная обстановка может мгновенно превратиться из мирной в напряженную, если кто-то из автомобилистов совершит резкое перестроение, отвлечется на время или запоздало нажмет на тормоз. По цепной реакции то же самое происходит с другими автомобилистами, из-за чего движение на дороге может встать полностью.

Исходя из данных ситуаций, эксперты провели эксперимент на закрытой трассе с участием 36 автомобилей, оснащенных системой адаптивного круиз-контроля. Дорожная ситуация изучалась в разных ситуациях.

В первом случае система АСС была включена у всех участников эксперимента, во втором была отключенной и в третьем – была задействована только у части машин, сообщает сайт «Свободная пресса».

Тестирование заставило сделать обнадеживающий вывод - адаптивный круиз-контроль способен ослабить последствия внезапных торможений для двигающихся сзади автомобилей. Таким образом, в Ford отметили, что электроника исключает влияние человеческого фактора на дорожную ситуацию.

Правда, применительно к России стоит посетовать - пока систему АСС устанавливают только на некоторые модели автомобилей, сообщает сайт телеканала «Звезда».