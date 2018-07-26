Полковник Александр Ламонов получил пять лет колонии по делу о взятке

СЕГОДНЯ 12:30 2018-07-26T12:30:48+03:00

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В четверг, 26 июля, Мосгорсуд признал бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александра Ламонова виновным по делу о получении взятки и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал подсудимого выплатить штраф в размере 32 миллионов рублей и лишил его специального звания полковника юстиции.

«Назначить Ламонову наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии строгого режима, а также штраф в размере 32 миллионов рублей», - цитирует судью ТАСС.

Сам же Ламонов с вердиктом Мосгорсуда не согласен и намерен обжаловать приговор.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Александр Ламонов, а также двое его руководителей Михаил Максименко и Денис Никандров были задержаны в июле 2016 года. Тогда всех троих заподозрили в связях с мафией. По данным следствия, они получили взятку от людей вора в законе Шакро Молодого.