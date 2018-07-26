Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой

СЕГОДНЯ 12:48 2018-07-26T12:51:11+03:00

О том, что экс-министр обороны и его бывшая подчиненная поженились, ранее сообщил Андрей Малахов

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Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков прокомментировал ранее появившуюся информацию о своей свадьбе с бывшей главой департамента имущественных отношений российского военного ведомства Евгенией Васильевой.

«Пусть это останется на совести тех, кто все это придумывает», - приводит слова Сердюкова РБК.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 14 июля журналист Андрей Малахов объявил о том, что Васильева и Сердюков поженились. При этом никаких подробностей он не предоставил. Между тем знакомые пары подтверждать новость о свадьбе не торопились. Однако, "КП" удалось получить подтверждение этой новости от нескольких источников.

Кстати, данная пара прославилась в 2012 году в связи с коррупционным скандалом. Известно, что в 2015 году Васильева получила пять лет за многомиллионные хищения при продаже имущества российского оборонного ведомства. Однако через 34 дня, проведенных в колонии, ее выпустили по амнистии.

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