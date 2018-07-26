Матвиенко уверена, что у Путина и Трампа еще будет не одна встреча

СЕГОДНЯ 13:50 2018-07-26T13:50:19+03:00

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Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что у президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа будет еще не одна встреча. Как заметила политик, в ходе состоявшихся в Хельсинки переговоров главы государств «продемонстрировали желание встречаться, обсуждать и слушать друг друга».

«Убеждена, что эта встреча (в Хельсинки) была позитивная, хотя это, конечно, первый шаг. Оптимизм по-прежнему острожный, но я уверена, что будет продолжение, безусловно, потому что оба президента продемонстрировали желание встречаться, обсуждать, слушать друг друга и выстраивать позитивную повестку для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном и сотрудничества в решении острых проблем», - цитирует Матвиенко ТАСС.

Также спикер верхней палаты российского парламента заявила о готовности к встрече с новой делегацией американских конгрессменов. По ее словам, Москва заинтересована в продолжении диалога с парламентариями из США.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце июня в РФ уже прилетела делегация американских конгрессменов. Тогда парламентарии из Соединенных Штатов посетили Санкт-Петербург и побывали в Москве, где встретились с министром иностранных дел нашей страны Сергеем Лавровым, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также с российскими сенаторами.