В честь празднования Крещения Руси в Москве перекроют улицы в центре

СЕГОДНЯ 14:07 2018-07-26T14:07:22+03:00

Доступ к участкам будет открыт после часа дня

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Из-за проведения мероприятий 28 июля на нескольких улицах Москвы, приуроченных к празднованию Дня Крещения Руси на Боровицкой площади, будет ограничено движение.

Так, 4 участка в разное время будут закрыты для посещения. С 7 утра до 13 часов дня будет перекрыта зона Манежной улицы от Кремлевской набережной до Боровицкой площади. С 8:00 до 13:00 будет закрыт промежуток на улице Волхонка: от улицы Ленивки до Боровицкой площади. Одновременно с этим проезд будет ограничен по Большому Каменному мосту и улице Знаменке.

Как сообщает сетевое издание m24.ru, с 8:00 до 11:30 правая полоса на участке Боровицкой площади от улицы Знаменки до Большого Каменного моста также будет перекрыта.

По летописной хронологии крещение Руси произошло в 988 году князем Владимиром Святославичем. Это событие стало началом истории Русской Церкви.