Счетная палата Украины выявила серьезные нарушения при финансировании «Евровидения-2017»

СЕГОДНЯ 14:13 2018-07-26T14:13:56+03:00

Известно, что всего на подготовку и проведение песенного конкурса в незалежной было потрачено около $30 млн

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В четверг, 23 июля, Счетная палата Украины объявила о том, что выявила серьезные нарушения при финансировании «Евровидения-2017». Как заявил глава ведомства Валерий Пацкан, Государственный комитет телевидения и радиовещания незалежной и Национальная общественная телерадиокомпания «не обеспечили в полной мере экономное использование средств», выделенных на подготовку и проведение песенного конкурса.

В частности, по словам Пацкана, телерадиокомпания Украины с нарушением законодательства использовала 46,2 млн гривен (около 1,7 млн долларов), из которых 1,6 млн гривен (приблизительно 62 тысяч долларов) - не по целевому назначению, а еще 13,4 млн гривен (где-то 515 тысяч долларов) - просто неэкономно, сообщается на сайте Счетной палаты соседнего государства.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июле Украина впервые отказалась отправлять своего конкурсанта на детское «Евровидение-2018». В Киеве это решение объяснили нехваткой денег на данные нужды.