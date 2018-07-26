2018-07-26T14:42:51+03:00
Политика

Лидеры стран БРИКС перепутали флаги из-за ошибки организаторов саммита

Главы государств должны были встать напротив национальных полотен своих стран, но даже со второй попытки им это не удалось [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидеры стран БРИКС на саммите в ЮАРЛидеры стран БРИКС на саммите в ЮАРФото: REUTERS
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Стартовавший в ЮАР юбилейный саммит БРИКС начался с небольшого переполоха. Во время общей фотографии лидеры пяти стран, включая президента России Владимира Путина, так и не смогли встать напротив своих флагов.

Организаторы мероприятия просто перепутали таблички с именами политиков, и поставили их в неправильном порядке. Такая ошибка привела к тому, что главы государств расположились рядом с национальными полотнами других стран.

"Не так встали: На саммите БРИКС перепутали таблички и лидерам пришлось фотографироваться повторно", - прокомментировал ситуацию корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов в своем микроблоге в Telegram.

Примечательно, что даже после того, как политики поменялись местами, им не удалось встать туда, куда нужно. Так, председатель КНР Си Цзиньпин оказался у флага ЮАР, премьер-министр Индии Нарендра Моди расположился напротив полотнища Бразилии, лидер ЮАР Сирил Рамафоса встал возле российского триколора, президент Мишел Темер - околого индийского госсимвола, а Владимир Путин — перед китайским.

"Можно уверенно сказать, такого бардака при организации саммитов как в ЮАР за последние годы не было нигде", - подытожил журналист.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне президент России прибыл в Йоханнесбург на саммит БРИКС, который завершится 27 июля.

На саммите БРИКС перепутали таблички.

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