2018-07-26T15:35:11+03:00
В мире

Си Цзиньпин заявил о способности стран БРИКС сформировать новую систему международных отношений

При этом глава КНР призвал не забывать про «взаимное уважение, равенство и взаимовыгодное сотрудничество» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Председатель КНР Си ЦзиньпинПредседатель КНР Си ЦзиньпинФото: REUTERS
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Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в четверг, 26 июля, на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, заявил о способности стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) создать «новую систему международных отношений, основанную на взаимном уважении, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве».

«Используя все возможности международных организаций, мы способны сделать так, что наш голос будет услышан, наши варианты решения будут приняты. Мы могли бы вместе сформировать новую систему международных отношений», - сказал китайский лидер.

Говоря же о торгово-экономическом взаимодействия, глава КНР отметил необходимость «либерализации торговли и инвестиций и отказа от протекционизма».

Напомним, как сообщает сайт kp.ru, в этот четверг, 26 июля, в южноафриканском Йоханнесбурге стартовал десятый по счету саммит БРИКС. Участвует в нем и президент РФ Владимир Путин. Как ожидается, на полях мероприятия глава нашего государства проведет целый ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами.

Путин на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.Владимир Путин проведет переговоры с президентом ЮАР, лидерами Аргентины, Анголы, Турции, Замбии, Китая, Индии

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