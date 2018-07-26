2018-07-26T15:57:29+03:00
В мире

Трамп обвинил Twitter в «теневой блокировке» страниц республиканцев

Хозяин Белого дома пообещал изучить «эту дискриминационную и незаконную практику»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В четверг, 26 июля, президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «теневой блокировке» страниц видных представителей Республиканской партии Соединенных Штатов. Как отметил хозяин Белого дома, в последнее время поступает много жалоб на сеть микроблогов. При этом он пообещал изучить «эту дискриминационную и незаконную практику».

«Twitter скрыто блокирует видных республиканцев. Это нехорошо. Мы незамедлительно рассмотрим эту дискриминационную и незаконную практику! Много жалоб», - написал американский лидер в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее о «теневом бане» в Twitter рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Тогда журналист заявила, что сотрудники соцсети с помощью фильтров делают невидимыми сообщения неугодных пользователей. При этом, как заметила Симоньян, сам автор не знает, что его твиты скрыты от общественности.

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