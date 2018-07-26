"Небезопасно": Иран предостерег США от отправки войск в Красное море

СЕГОДНЯ 16:08 2018-07-26T16:08:25+03:00

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Глава спецподразделения "Аль-Кудс" элитного Корпуса Стражей исламской революции, генерал Касем Солеймани посоветовал властям США не отправлять свои корабли в акваторию Красного моря. По словам легендарного иранского военнослужащего, оно больше не является безопасным для американских солдат.

"Подразделение "Аль-Кудс" - враг американскому солдату. Я рекомендую [президенту США Дональду] Трампу вспомнить своих предшественников и не повторять их ошибки", - подчеркнул Солеймани.

Он добавил, что глава Белого дома ведет себя на международной арене так, как обычно бывает с посетителями кабаре. При этом, в случае, если Соединенные Штаты все же решат начать войну, Иран будет готов ее завершить, передает агентство Tasnim.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сам Трамп накануне предостерег Тегеран от угроз и необдуманных заявлений. Глава государства пообещал, что в противном случае Исламской Республике придется столкнуться с невиданными последствиями.