2018-07-26T16:59:53+03:00
В мире

Британские истребители сопровождали российские Су-24 над Черным морем

По мнению королевских ВВС, бомбардировщики РФ слишком близко подлетели к границам НАТО
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Су-24Су-24Фото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Британские истребители Eurofighter Typhoon, поднятые с военной базы в Румынии, сопроводили российские бомбардировщики Су-24 на западе Черного моря вблизи воздушного пространства НАТО утром 26 июля.

Истребители вылетели с румынской военно-воздушной базы Михаил Когэлничану сразу после поступившей информации о том, что Су-24, находившийся над акваторией западной части Черного моря, якобы слишком близко подлетел к границам воздушного пространства НАТО.

«Мы были направлены на неизвестные российские самолеты, которые могли нарушить воздушное пространство НАТО. Российские самолеты туда не попали, поэтому нам было поручено патрулировать небо в течение короткого периода времени в качестве сдерживающего фактора», - сообщают королевские военно-воздушные силы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдума отклонила проект закона, который приравнивал сожительство к браку
ЕЦБ оставил базовую процентную ставку по кредитам без изменений
Экс-замглавы МЧС Сергею Шлякову предъявлено обвинение в мошенничестве
Певица Шакира едва не погибла в авиакатастрофе
В Раде предложили Украине создавать альянсы против России
Ученые: Люди способны управлять сразу тремя руками
По делу об убийстве посла РФ в Турции задержан еще один экс-полицейский
По итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге подписана итоговая декларация
"Соштопанное обвинение": МИД РФ назвал арестованную в США Марию Бутину политической заключенной
Премьер Новой Зеландии обвинил Австралию в плагиате флага
Профильный комитет Совфеда единогласно поддержал закон о повышении НДС
"Небезопасно": Иран предостерег США от отправки войск в Красное море
Трамп обвинил Twitter в «теневой блокировке» страниц республиканцев
Более 600 мигрантов пытались перебраться в Испанию через забор с колючей проволокой
Си Цзиньпин заявил о способности стран БРИКС сформировать новую систему международных отношений
Россия призвала ЕС создать условия для возвращения сирийских беженцев на родину
"Незадача": Пушков о чипе, найденном в подаренном Путиным Трампу мяче
Путин попросил партнеров по БРИКС поддержать российскую заявку на проведение "Экспо-2025"
Лидеры стран БРИКС перепутали флаги из-за ошибки организаторов саммита
Репортера CNN выгнали из Белого дома за "неуместные" вопросы Трампу
В Госдуме в окончательном чтении приняли закон о российских офшорных зонах
Бывший украинский военный совершил самосожжение у здания Минобороны
Счетная палата Украины выявила серьезные нарушения при финансировании «Евровидения-2017»
В честь празднования Крещения Руси в Москве перекроют улицы в центре
Матвиенко уверена, что у Путина и Трампа еще будет не одна встреча
Асад заявил, что основная поддержка терроризма идет из западного мира