Британские истребители сопровождали российские Су-24 над Черным морем

СЕГОДНЯ 16:59 2018-07-26T16:59:53+03:00

По мнению королевских ВВС, бомбардировщики РФ слишком близко подлетели к границам НАТО

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Британские истребители Eurofighter Typhoon, поднятые с военной базы в Румынии, сопроводили российские бомбардировщики Су-24 на западе Черного моря вблизи воздушного пространства НАТО утром 26 июля.

Истребители вылетели с румынской военно-воздушной базы Михаил Когэлничану сразу после поступившей информации о том, что Су-24, находившийся над акваторией западной части Черного моря, якобы слишком близко подлетел к границам воздушного пространства НАТО.

«Мы были направлены на неизвестные российские самолеты, которые могли нарушить воздушное пространство НАТО. Российские самолеты туда не попали, поэтому нам было поручено патрулировать небо в течение короткого периода времени в качестве сдерживающего фактора», - сообщают королевские военно-воздушные силы.