2018-07-26T16:51:51+03:00
В мире

Премьер Новой Зеландии обвинил Австралию в плагиате флага

Уинстон Петер призвал властей островного государства задуматься о смене дизайна национального символа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Флаг Австралии отличается о новозеландского лишь цветом и количеством звездФлаг Австралии отличается о новозеландского лишь цветом и количеством звездФото: REUTERS
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Между Новой Зеландией и Австралией продолжается спор, который тянется уже много десятилетий. Так, в Веллингтоне вновь обвинили Мельбурн в копировании дизайна их национального флага.

Напомним, что на полотнище Новой Зеландии изображен размещенный в левом углу британский "Юнион Джек" и четыре красные звезды с белой окантовкой. Австралийский же флаг отличается лишь цветом звезд и их количеством.

"У нас уже долгое время был флаг, и его скопировала Австралия. Им нужно сменить свой флаг и признать тот факт, что мы первые пришли к такому дизайну", - цитирует The Sydney Morning Herald исполняющего обязанности премьер-министра Новой Зеландии Уинстона Петерса.

Стоит отметить, что австралийские власти утвердили современный вариант флага лишь в 1954 году, тогда как соседнее островное государство приняло его еще в 1902-м. Однако справедливости ради нужно заметить, что Мельбурн выбрал данный дизайн на конкурсной основе еще в 1901-м.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что из-за схожести флагом у граждан обеих стран порой возникают некоторые трудности. Так, например, в конце 2016 года казахстанские пограничники отказывались выпускать гражданку Новой Зеландии из аэропорта, поскольку просто не знали о существовании ее страны. Служащие думали, что это всего лишь часть Австралии.

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