2018-07-26T17:05:24+03:00
В мире

"Соштопанное обвинение": МИД РФ назвал арестованную в США Марию Бутину политической заключенной

Арест россиянки обусловлен исключительно мотивами американской внутренней и внешней политики, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Российский МИД назвал Марию Бутину политической заключенной в СШАРоссийский МИД назвал Марию Бутину политической заключенной в СШАФото: REUTERS
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В российском Министерстве иностранных дел вновь высказались по поводу недавнего ареста гражданки России Марии Бутиной спецслужбами США. Как заявил заместитель официального представителя МИД России Артём Кожин, россиянка, по сути, является политической заключённой.

«Её арест обусловлен исключительно мотивами американской внутренней и внешней политики, а значит она — политическая заключённая», — подчеркнул дипломат на брифинге 26 июля.

Российский дипломат призвал Вашингтон немедленно освободить Бутину из под стражи. И указал на то, что определённые политические силы США из своих корыстных интересов выдумали историю про «российское вмешательство в американские выборы».

«Соштопанное ФБР обвинение построено на вырванных из контекста выдержках из личной переписки Бутиной в соцсетях. Ей пытаются инкриминировать нарушение американского закона об иностранных агентах, хотя она не работала ни на какое зарубежное государство, а училась в одном из вашингтонских университетов", - отметил дипломат.

Резюмируя сложившуюся ситуацию с арестом гражданки России на территории США, Кожин проинформировал журналистов, что Госдепу заявлен решительный протест в связи с предпринятыми против Бутиной действиями, включая «жесточайшее психологическое давление».

Напомним, гражданку России Марию Бутину задержали в США 16 июля за якобы незарегистрированную деятельность в качестве иностранного агента.

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