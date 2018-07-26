2018-07-26T17:16:39+03:00
Наука

Ученые: Люди способны управлять сразу тремя руками

Разработка японских исследователей помогла сделать огромный шаг в сторону создания протезов "нового поколения"
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Наш интеллект вполне позволяет осознанно управлять пятой конечностьюНаш интеллект вполне позволяет осознанно управлять пятой конечностью
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Японские ученые доказали, что люди способны успешно управлять не только своими "врожденными" конечностями, но и подключенными протезами, даже если их больше двух.

Исследователи из киотского исследовательского института телекоммуникаций (ATR) провели ряд экспериментов, демонстрирующих, что наш интеллект вполне позволяет осознанно управлять пятой конечностью: в начале, 15-ти добровольцам закрепили на голову электроды для считывания электроэнцефалограмм, данные которых передавали на компьютер, контролировавший протез. Эксперимент проходил в двух режимах — один из них проверял способность рук хватать и отпускать вещь встроеной рукой, другой требовал сохранить баланс мяча, а затем перекатывать его в заданные точки. И все это тремя руками. Ученые специально закрепили "лишнюю руку" таким образом, чтобы для испытуемого она казалась будто исходящей из тела. Почти 80% участников смогли выполнить все задания.

Несмотря на заманчивые перспективы увеличить свою многозадачность с помощью третьей руки, нацелено исследование в первую очередь на помощь тем, кто по разным причинам утратил одну из своих конечностей. В этом случае инженеры создают устройство с электродным подключением к мышцам носителя, что позволяет управлять искусственной рукой с помощью сигналов мозга. Инновационность разработки заключается в том, что электромеханические протезы обычно работают, получая сигналы от периферических нервов в конечностях или считывая активность мышц, но ученые разрабатывают протезы, которые работают с помощью «силы мысли». Такие протезы анализируют активность областей сенсомоторной коры и превращают ее в команды для протеза.

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