В Раде предложили Украине создавать альянсы против России

СЕГОДНЯ 17:31 2018-07-26T17:31:48+03:00

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Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко предложила объдиняться с другими странами в альянсы, направленные против России. По ее мнению, такие действия "ослабят" Москву, что Киеву только "на руку".

"Нам необходимо создавать альянсы с другими странами на конкретной почве. Пусть ситуативные и временные, но они ослабляют агрессора", - заявила политик.

Она привела в пример готовность Соединенных Штатов ввести санкции в отношении России за строительство газопровода "Северный поток-2".

"Вот вам альянс Украина-США", – цитирует газета "Сегодня" Луценко.

По словам представителя президента, теперь Киев является "не объектом, а субъектом геополитики" и играет на международном поле в качестве "равноправного партнера".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению президента Украины Петра Порошенко, его страна все еще остается приоритетом для властей США. К такому выводу политик пришел после всего 20 минут разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.