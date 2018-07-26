Певица Шакира едва не погибла в авиакатастрофе

СЕГОДНЯ 17:42 2018-07-26T17:42:32+03:00

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Популярная мировая поп-исполнительница из Колумбии Шакира едва не погибла в авиакатастрофе. Если бы не слаженная работа пилотов, то могло бы произойти непоправимое. Инцидент произошел в колумбийском городе Барранкилье.

Отыграв серию концертов, Шакира отправилась на Багамские острова, где в настоящее время на отдыхе находятся ее семья, дети и супруг, футболист сборной Испании Херард Пике. Через 20 минут после взлета лайнера в нем произошла разгерметизация. Посовещавшись с диспетчерами на земле, экипаж воздушного судна принял решение развернуть самолет и направить его обратно в аэропорт вылета. Аварийная посадка, к счастью, прошла без происшествий.

Как сообщает сайт «Пятого канала», сама артистка произошедшее пока никак не прокомментировала.

Стоит отметить, что в последнее время Шакиру преследует череда неприятностей. Недавно ограбили ее дом в Барселоне. А до этого певице пришлось отменить несколько концертов из-за проблем с голосовыми связками. Да к тому же, супруг, Херард Пике, бесславно выступил в составе своей сборной на Чемпионате мира по футболу-2018 в России. Напомним, команда Испании не смогла пробиться на мундиале дальше 1/8 финала, уступив это право сборной России.