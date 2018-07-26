2018-07-26T17:45:26+03:00
Происшествия

Экс-замглавы МЧС Сергею Шлякову предъявлено обвинение в мошенничестве

Мера пресечения в отношении генерал-полковника будет избрана в четверг, 26 июля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Бывший первый заместитель главы МЧС России генерал-полковник Сергей Шляков. Фото Максим Григорьев ТАССБывший первый заместитель главы МЧС России генерал-полковник Сергей Шляков. Фото Максим Григорьев ТАСС
Изменить размер текста:

Бывшему первому заместителю главы министерства по чрезвычайным ситуациям России генерал-полковнику Сергею Шлякову предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщил его адвокат Руслан Коблев.

Известно, что задержанный категорически отрицает все предъявленные ему обвинения. Рассмотрение ходатайства об избрании Шлякову меры пресечения состоится в четверг, 26 июля.

"Вопрос о мере пресечения будет решаться сегодня Тверским судом", - передает ТАСС со ссылкой на Коблева.

Напомним, что следствие подозревает генерал-полковника в участии в мошеннической схеме. Так, еще в 2015 году мужчина якобы пообещал помочь одному чиновнику с получением должности губернатора региона, однако в результате обманул его на 1 млн рублей. На данный момент фигурантами по делу проходят еще три человека.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Крыму за похожую деятельности были задержаны еще несколько человек. Они пытались "развести" предпринимателей на 5 млн рублей, обещая решить все волнующие их вопросы в Совете министров республики и лично договориться с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдума отклонила проект закона, который приравнивал сожительство к браку
ЕЦБ оставил базовую процентную ставку по кредитам без изменений
Певица Шакира едва не погибла в авиакатастрофе
В Раде предложили Украине создавать альянсы против России
Ученые: Люди способны управлять сразу тремя руками
По делу об убийстве посла РФ в Турции задержан еще один экс-полицейский
По итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге подписана итоговая декларация
"Соштопанное обвинение": МИД РФ назвал арестованную в США Марию Бутину политической заключенной
Британские истребители сопровождали российские Су-24 над Черным морем
Премьер Новой Зеландии обвинил Австралию в плагиате флага
Профильный комитет Совфеда единогласно поддержал закон о повышении НДС
"Небезопасно": Иран предостерег США от отправки войск в Красное море
Трамп обвинил Twitter в «теневой блокировке» страниц республиканцев
Более 600 мигрантов пытались перебраться в Испанию через забор с колючей проволокой
Си Цзиньпин заявил о способности стран БРИКС сформировать новую систему международных отношений
Россия призвала ЕС создать условия для возвращения сирийских беженцев на родину
"Незадача": Пушков о чипе, найденном в подаренном Путиным Трампу мяче
Путин попросил партнеров по БРИКС поддержать российскую заявку на проведение "Экспо-2025"
Лидеры стран БРИКС перепутали флаги из-за ошибки организаторов саммита
Репортера CNN выгнали из Белого дома за "неуместные" вопросы Трампу
В Госдуме в окончательном чтении приняли закон о российских офшорных зонах
Бывший украинский военный совершил самосожжение у здания Минобороны
Счетная палата Украины выявила серьезные нарушения при финансировании «Евровидения-2017»
В честь празднования Крещения Руси в Москве перекроют улицы в центре
Матвиенко уверена, что у Путина и Трампа еще будет не одна встреча
Асад заявил, что основная поддержка терроризма идет из западного мира