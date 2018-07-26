Экс-замглавы МЧС Сергею Шлякову предъявлено обвинение в мошенничестве

СЕГОДНЯ 17:44 2018-07-26T17:45:26+03:00

Мера пресечения в отношении генерал-полковника будет избрана в четверг, 26 июля

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Бывшему первому заместителю главы министерства по чрезвычайным ситуациям России генерал-полковнику Сергею Шлякову предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщил его адвокат Руслан Коблев.

Известно, что задержанный категорически отрицает все предъявленные ему обвинения. Рассмотрение ходатайства об избрании Шлякову меры пресечения состоится в четверг, 26 июля.

"Вопрос о мере пресечения будет решаться сегодня Тверским судом", - передает ТАСС со ссылкой на Коблева.

Напомним, что следствие подозревает генерал-полковника в участии в мошеннической схеме. Так, еще в 2015 году мужчина якобы пообещал помочь одному чиновнику с получением должности губернатора региона, однако в результате обманул его на 1 млн рублей. На данный момент фигурантами по делу проходят еще три человека.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Крыму за похожую деятельности были задержаны еще несколько человек. Они пытались "развести" предпринимателей на 5 млн рублей, обещая решить все волнующие их вопросы в Совете министров республики и лично договориться с главой Крыма Сергеем Аксеновым.