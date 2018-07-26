ЕЦБ оставил базовую процентную ставку по кредитам без изменений
Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Такое решение было принято по итогам заседания совета управляющих, которое состоялось в четверг, 26 июля.
"На сегодняшнем заседании ЕЦБ постановили, что процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальному кредитному фонду и депозитному фонду останутся без изменений на уровне 0,00%, 0,25% и 0,40% соответственно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
По оценкам совета управляющих, ключевые процентные ставки должны сохраниться на их нынешнем уровне, по крайней мере, до лета следующего года.
Между тем, с января 2018 года ЕЦБ начал постепенно сокращать объем закупки активов в рамках программы количественного смягчения. Сначала он был уменьшен с 60 млрд евро до 30 млрд в месяц. В октябре же планируется снизить объем еще в два раза - до 15 млрд евро.