ЕЦБ оставил базовую процентную ставку по кредитам без изменений

СЕГОДНЯ 17:59 2018-07-26T17:59:43+03:00

Ожидается, что она будет держаться на нулевом уровне еще до лета 2019 года

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Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Такое решение было принято по итогам заседания совета управляющих, которое состоялось в четверг, 26 июля.

"На сегодняшнем заседании ЕЦБ постановили, что процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальному кредитному фонду и депозитному фонду останутся без изменений на уровне 0,00%, 0,25% и 0,40% соответственно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

По оценкам совета управляющих, ключевые процентные ставки должны сохраниться на их нынешнем уровне, по крайней мере, до лета следующего года.

Между тем, с января 2018 года ЕЦБ начал постепенно сокращать объем закупки активов в рамках программы количественного смягчения. Сначала он был уменьшен с 60 млрд евро до 30 млрд в месяц. В октябре же планируется снизить объем еще в два раза - до 15 млрд евро.