Госдума отклонила проект закона, который приравнивал сожительство к браку

СЕГОДНЯ 18:06 2018-07-26T18:06:49+03:00

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Проект закона, согласно которому в России планировалось приравнять сожительство к официальному браку, 26 июля был отклонен депутатами Государственной думы, которые сочли его несвоевременным и противоречащим институту семьи.

Поначалу, еще 23 мая, документ не поддержали в думском комитете по вопросам семьи, женщин и детей. С формулировкой: законопроект не отвечает своим целям — решению проблем защиты материнства и детства, укреплению социальных основ общества.

Немногим позже, в комитете по госстроительству также не дали зеленый красный свет, отметив, что признаки «фактических брачных отношений» слишком размыты. В том числе не ясно, кто и с какого именно момента установит факт наличия таких отношений, добавили депутаты.

Напомним, законопроект о приравнивании сожительства к официальному браку после пяти лет совместного проживания, со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями, был направлен на рассмотрение нижней палаты парламента сенатором Антоном Беляковым в январе 2018 года. В своей инициативе парламентарий обращал внимание на то, что институт «фактических брачных отношений» должен признаваться в России, как в других иностранных государствах — Швеции, Нидерландах, Норвегии, Франции и Германии.