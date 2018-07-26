В Москве пресекли деятельность банды налетчиков

СЕГОДНЯ 18:28 2018-07-26T18:28:14+03:00

Все четверо членов группировки задержаны, троим из них уже предъявлены обвинения

Изменить размер текста: A A

В Москве задержаны участники преступной группировки, которые промышляли вооруженными нападениями на перевозчиков крупных сумм денег. Разоблачить налетчиков удалось в ходе совместной операции следователей столичного главка СКР, сотрудников уголовного розыска и Федеральной службы безопасности, а также при поддержке бойцов Росгвардии.

Фигурантами по данному уголовному делу проходят четыре человека, среди которых сам основатель банды Аслуддин Калимулаев. По версии следствия, еще в январе этого года он начал отбирать ранее судимых лиц, предлагая им заняться нападениями на граждан.

В результате была образована группировка, члены которой распредели в ней свои роли и в последствии совершили не менее трех особо тяжких преступлений, среди которых покушение на убийство, грабеж в особо крупном размере, разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, и хранение боеприпасов.

Так, в конце января вооруженные бандиты напали на москвича вблизи дома по улице Летниковской. Житель столицы был ранен, но смог спрятаться в подъезде и позвать на помощь. Позднее, в июне похожая атака была проведена на улице Гарибальди. Налетчики похитили у мужчины более 3,5 млн рублей. В обоих случаях нападавшим удалось скрыться.

На данный момент трое участников банды помещены под стражу, им предъявлены обвинения. Калимулаев же в настоящий момент находится в больнице. После получения соответствующего разрешения медиков прокуратура предъявит обвинения и ему.

Между тем, как сообщается на сайте СК РФ по Москве, следователи уже успели провести в рамках расследования более 23 обысков, изъять 21 единицу оружия, более 1000 боеприпасов и 5 транспортных средств. Также были допрошены свидетели и назначены судебные экспертизы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 26 июля, в Нижегородской области был вынесен приговор еще одному участнику банды, которая в 2014 году похитила картины Исаака Левитана из музея-заповедника в Ивановской области.