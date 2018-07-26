СЕГОДНЯ 18:45 2018-07-26T18:45:26+03:00

Также специалисты проведут консультации по уходу и разведению этих цветов

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В последние выходные второго летнего месяца в "Аптекарском огороде" пройдет масштабная выставка лилий. За несколько дней посетители смогут узнать много интересного об этих цветах, а также получить консультации по уходу за ними.

Выставка откроется 27 июля и будет работать всего несколько дней. В финале - 29 июля в 20:00 - посетителям совершенно бесплатно раздадут цветы, которые входили в экспозицию. Заплатить нужно будет лишь за входной билет, стоимость которого не превышает 300 рублей.

Ознакомиться с выставкой можно будет с 11:00 до 20:00. Здесь же специалисты расскажут вам о многогранности лилий, их разновидностях, а также особенностях разведения

Консультации пройдут уже в эту субботу, а в воскресенье состоится лекция под названием "Секреты выращивания лилий".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в эти же дни в "Аптекарском огороде" организуют фестиваль органной музыки. На каждый день запланирована особая программа, включающаяся в себя классику, народные мелодии и многое другое.