Одна из последних летчиц Второй мировой войны умерла в Великобритании

СЕГОДНЯ 19:56 2018-07-26T19:56:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Великобритании умерла Мэри Эллис, которая являлась одной из последних остававшихся в живых летчиц, принимавших участие во Второй Мировой войне. Смерть настигла женщину на острове Уайт во вторник, 24 июля. Ей был 101 год.

Во время войны Эллис сама вызвалась служить во вспомогательном корпусе ВВС Великобритании, который в то время занимался доставкой самолетов с заводов прямо на линию фронта.

По словам самой летчицы, она успела побывать за штурвалом около тысячи самых различных летательных аппаратов. По меньше мере 400 из них были истребителями Spitfire, которые наиболее полюбились Эллис, а еще 47 - бомбардировщиками Wellington.

По окончанию военный действия британка переехала жить на остров Уайт, где возглавила аэропорт Сандаун. В 1961-м она вышла замуж за другого пилота и поселилась в доме, расположенном рядом со взлетно-посадочной полосой. Она жила там вплоть до смерти своего супруга в 2009 году.

По данным Daily Express, перед своим 100-летним юбилеем летчице довелось в последний раз полетать на Spitfire.

Напомним, что в июне этого года умер еще один легендарный пилот времен Великой отечественной войны. Смерть настигла однорукого виртуоза, Героя России Ивана Леонова в возрасте 96-ти лет, передает сайт kp.ru.