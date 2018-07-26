2018-07-26T20:47:58+03:00
Политика

В МИД РФ заявили о нежелании Украины выполнять минские соглашения

Несмотря на "хлебное" перемирие Киев не торопится разводить вооруженные силы на приграничной территории
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Статс-секретарь-заместитель министра иностранных дел РФ Григорий КарасинСтатс-секретарь-заместитель министра иностранных дел РФ Григорий КарасинФото: Михаил ФРОЛОВ
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На данный момент продвижения в реализации минских договоренностей полностью отсутствуют, что может свидетельствовать о полной неготовности Украины брать на себя ответственность за осуществление шагов, направленных на разрешение ситуации. Такое заявление сделал статс-секретарь, заместитель главы министерства иностранных дел России Григорий Карасин по итогам встречи политдиректоров МИД в нормандском формате.

Он подчеркнул, что "несмотря на так называемое хлебное перемирие" Киев не торопится осуществлять разведение вооруженных сил "в согласованных географических зонах". Также Украина отказывается фиксировать достигнутые ранее договоренности по формуле президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмаера.

"Складывается впечатление, что киевская власть не готова или не желает осуществлять даже небольшие позитивные шаги навстречу населению Донбасса. Полагается на то, что удастся решить все проблемы руками международных организаций. Мы считаем, что это неверный подход", - цитирует ТАСС дипломата.

Напомним, что совсем недавно представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко просто сорвала совещание подгруппы по гуманитарным вопросам и ушла из зала заседаний, оскорбив представителя Донецкой народной республики Дарью Морозову, передает сайт kp.ru.

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