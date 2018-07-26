Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве главу НПО имени Лавочкина

СЕГОДНЯ 21:27 2018-07-26T21:27:56+03:00

Сергей Лемешевский останется под стражей по меньшей мере до 19 сентября

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Генеральный директор научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина Сергей Лемешевский арестован на два месяца по уголовному делу о совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Бабушкинский суд Москвы удовлетворил соответствующее ходатайство следствия в четверг, 26 июля.

"Избрать в отношении Лемешевского меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, то есть до 19 сентября", - говорится в постановлении.

На такой же срок была арестована и руководитель дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова.

Напомним, что двух фигурантов дела, а также председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игоря Третьякова обвиняют в хищении более 330 млн рублей у Роскосмоса.

Известно, что на протяжении двух лет они заключали фиктивные договоры на оказание юридических услуг. В документах говорилось, что выполнять их должны сотрудники адвокатской конторы, но на деле этим занимались штатные работники юридического отдела НПО.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Третьяков был объявлен в федеральный розыск. Однако сам адвокат заявил, что никуда не сбегал.

По данным ТАСС, мужчина вместе с семьей находится в кратком отпуске на Байкале и уже в понедельник намерен вернуться в Москву.