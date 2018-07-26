2018-07-26T21:47:30+03:00
В мире

США пообещали пока не вводить пошлины на ввоз автомобилей из ЕС

По словам главы американского Минфина Стивена Мнучина, стороны находятся на пути к разрешению торговых споров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США временно отказались от введения пошлин на автомобили из ЕССША временно отказались от введения пошлин на автомобили из ЕСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты пока не будут вводить пошлины на ввоз автомобилей, произведенный в странах Европейского союза. Такое заявление сделал министр финансов США Стивен Мнучин, комментируя итоги состоявшихся в Вашингтоне переговоров между американским лидером Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Он подчеркнул, что политики уже завершили обсуждение договоренностей по торговому спору, и в скором времени все это будет воплощено в соответствующие документы. По словам главы Минфина, данные переговоры и двусторонний отказ от санкционной политики является частью масштабной стратегии администрации Трампа по реформе Всемирной торговой организации.

"Что касается ввозных пошлин на автомобили, президент распорядился, чтобы мы продолжали расследование, собрали наши материалы, но не реализовывали пока что ничего на практике", - цитирует телеканал CNBC Мнучина.

Напомним, что с 1 июня этого года США увеличили импортные пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады, Мексики и еще ряда государств, а Евросоюз принял ответные меры и ограничил ввоз ряда американских товаров.

Тогда в Вашингтоне и заговорили о планах ввести пошлины в размере 20% на автомобили из европейских стран, передает сайт kp.ru.

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