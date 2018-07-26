2018-07-26T22:07:30+03:00
Общество

Умер Игорь Беляев - российский режиссер документального кино

В четверг, 26 июля, в возрасте 86 лет умер Игорь Беляев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Прощание с режиссером состоится в Доме киноПрощание с режиссером состоится в Доме киноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В дирекции Союза кинематографистов РФ сообщили, что в четверг, 26 июля, умер Игорь Беляев - советский и российский режиссер документального кино, сценарист, лауреат Государственной премии СССР. На момент смерти мужчине было 86 лет.

"Игорь Беляев скончался. Прощание состоится 28 июля в Доме кино в 11:00 мск", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов.

Место похорон документалиста пока неизвестно.

Игорь Беляев родился 17 апреля 1932 года в Москве. Он окончил юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, а также режиссерские курсы Театрального училища имени Щукина.

Позже вошел в академию Российского телевидения "ТЭФИ", киноакадемию "Ника", Евразийскую Академию телевидения и радио. Занимался написанием книг.

Под его авторством было снято более ста фильмов. Одна из картин Беляева под названием "Егор Иванович" от 1983 года получила Государственную премию СССР.

Напомним, что ранее этим летом нас покинул еще один легендарный режиссер - Станислав Говорухин. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание, передает сайт kp.ru.

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