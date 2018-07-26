2018-07-26T23:01:28+03:00
Политика

Нацразведка США обвинила Россию в "изощренном" кибершпионаже

Американцы считают, что "русские хакеры" воруют сведения с целью развития экономики страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США обвинили спецслужбы России в «агрессивном, сложном и широкомасштабном» экономическом шпионажеСША обвинили спецслужбы России в «агрессивном, сложном и широкомасштабном» экономическом шпионажеФото: EAST NEWS
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Национальное разведывательное управление Соединенных Штатов обвинило Россию в осуществлении "изощренного" кибершпионажа. Американцы уверены, что имеющиеся в их распоряжении сведения просто необходимы нашей стране для развития ее экономики. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 26 июля, докладе ведомства.

"Россия использует кибершпионаж, чтобы собирать информацию, необходимую для принятия решений и для продвижения собственных экономических интересов", - утверждается в документе.

Его авторы подчеркивают, что "русские хакеры" якобы и раньше неоднократно совершали интернет-нападения на США и в ближайшие годы не собираются останавливаться. По мнению руководства Нацразведки, таким образом наша страны пытается компенсировать убытки от "коррупции, госконтроля и отъезда талантливых кадров на работу за границу". Также указывается "стремление Москвы модернизировать армию".

В докладе особенно подчеркивается, что организаторы и участники кибератак "продолжают совершенствовать свои приемы".

Напомним, что американские власти с завидной регулярностью обвиняют Россию в совершении нападений на свои компьютерные системы.

Так, например, 13 июля в Вашингтоне заявили, что 12 предполагаемых сотрудников военной разведки РФ якобы взломали сервис Демократической партии США, передает сайт kp.ru.

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