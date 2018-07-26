Путин встретился с Си Цзиньпином в Йоханнесбурге

26 Июль 23:49 2018-07-26T23:49:42+03:00

Лидеры России и Китая пообедали вместе в неформальной обстановке

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В южноафриканском Йоханнесбурге прошла встреча президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной республики Си Цзиньпином. Лидеры провели переговоры на полях саммита БРИКС.

В четверг вечером глава Китая прибыл в отель Four Seasons Westcliff , где разместилась российская делегация вместе с Путиным. Лидеры двух стран пообщались в неформальной обстановке, без представителей прессы, передает Интерфакс.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что Путин и Си Цзиньпин вместе пообедают и обсудят вопросы двустороннего сотрудничестива в самых разных сферах. Также главы государств будут обговорят участие главы КНР в Восточном экономическом форуме.

Как писал ранее сайт kp.ru, в четверг президент РФ, помимо заседаний в формате БРИКС, встречался с главами ЮАР, Аргентины, Анголы, Турции и Замбии. В пятницу участники БРИКС встретятся с лидерами африканских стран, а Владимир Путин даст пресс-конференцию для российских журналистов.