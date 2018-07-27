Акции Facebook на бирже упали на 19% после квартального отчета компании

СЕГОДНЯ 03:19 2018-07-27T03:19:22+03:00

Марк Цукерберг потерял почти 16 миллиардов и "сполз" на шестое место в списке самых богатых людей мира

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К закрытию сессии нью-йоркской биржи акции Facebook упали сразу на 19% и продавались за 177,18 доллара за акцию. При этом рыночная капитализация компании сократилась на 120 миллиардов долларов. Это самое крупное снижение за один день для всех акционерных компаний в истории.

По данным Forbes, отслеживающего богатство миллиардеров в режиме реального времени, основатель соцсети Марк Цукерберг потерял почти 16 миллиардов долларов. После этого он опустился с четвертого на шестое место в списке самых богатых людей в мире.

На стимость акций негативно повлиял квартальный отчет Facebook, который показал итоги хуже ожидаемых. Так выручка компании во втором квартале выросла почти на 42% по сравнению с прошлогодними показателями и достигла $13,23 млрд. Однако аналитики предсказывали прибыль в $13,36 млрд.

Кроме того, финансовый директор компании Дэвид Вехнер заявил, что рост прибыли замедлится, поскольку компания начала вкладывать большие деньги в усиление безопасности конфиденциальности и защиты данных пользователей. Он подчеркнул, что в Facebook считают такую тактику правильной для бизнеса, передает CNN.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вокруг Facebook разгорелся скандал после того, как стало известно, что компания Cambridge Analytica использует личных данных владельцев учетных записей Facebook для анализа их политических предпочтений и размещения политической рекламы.