Четыре человека погибли в ДТП В Подмосковье

СЕГОДНЯ 04:18 2018-07-27T04:18:33+03:00

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В Подмосковье в ночь на пятницу произошла крупная авария, в которой погибли четыре человека. Б этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

По данным ведомства, авария произошла около часа ночи на 27 километре Новорязанского шоссе. Грузовик КамАЗ столкнулся сразу шестью автомобилями. В результате одна из машин - ВАЗ 2109 - загорелась. Люди в ней не смогли выбраться.

Помимо четырех жертв, есть пострадавшие. В районе аварии затруднено автомобильное движение в обе стороны. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственная группа. Причины ДТП пока неизвестны, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал 25 июля об аварии, в которой погиб мотоциклист. ДТП произошло на выезде из города Электрогорск на Горьковском шоссе в Московской области. Мужчина на мотоцикле на большой скорости попытался обогнать фуру, но не справился с управлением и угодил под грузовик.