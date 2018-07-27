2018-07-27T04:18:33+03:00
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП В Подмосковье

На Новорязанском шоссе КамАЗ столкнулся сразу с шестью автомобилями
Юлия ДИВЕЕВА
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В Подмосковье произошло ДТП со смертельным исходомВ Подмосковье произошло ДТП со смертельным исходомФото: Диана БАБАЕВА
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В Подмосковье в ночь на пятницу произошла крупная авария, в которой погибли четыре человека. Б этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

По данным ведомства, авария произошла около часа ночи на 27 километре Новорязанского шоссе. Грузовик КамАЗ столкнулся сразу шестью автомобилями. В результате одна из машин - ВАЗ 2109 - загорелась. Люди в ней не смогли выбраться.

Помимо четырех жертв, есть пострадавшие. В районе аварии затруднено автомобильное движение в обе стороны. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственная группа. Причины ДТП пока неизвестны, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал 25 июля об аварии, в которой погиб мотоциклист. ДТП произошло на выезде из города Электрогорск на Горьковском шоссе в Московской области. Мужчина на мотоцикле на большой скорости попытался обогнать фуру, но не справился с управлением и угодил под грузовик.

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