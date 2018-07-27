В Лондоне произошла перестрелка с участием полиции

СЕГОДНЯ 04:44 2018-07-27T04:45:16+03:00

Три человека задержаны по подозрению в покушении на убийство

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В восточной части Лондона произошла перестрелка между полицейскими и преступниками в черных масках. В результате были арестованы трое подозреваемых.

По данным The Daily Star, патрульные офицеры попытались остановить черный BMW, но из салона начали стрелять. Полицейские открыли ответный огонь. Автомобиль преследовали на машинах и вертолетах. Его остановили на Брет-роуд в районе Форест-Гейт.

Жительница Лондона, оказавшаяся свидетелем перестрелки, сообщила в соцсетях, что два человека получили ранения. Однако в полиции опровергли ее слова. Во время захвата злоумышленников никто не пострадал. Другие очевидцы сообщили о «быстрой стрельбе» и «полицейских с массивными пулеметами».

Сейчас трое подозреваемых находятся в восточном лондонском полицейском участке, их подозревают в покушении на убийство. На месте ЧП остается полицейский кордон. Скотланд-Ярд пока не дает комментариев по этому инциденту.