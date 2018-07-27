2018-07-27T05:05:33+03:00
В мире

Генсек ООН пожаловался на нехватку денег в организации

Гутерриш призвал страны-участницы погасить долги по взносам в полном объеме
Юлия ДИВЕЕВА
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ООН не хватает денег на содержание персоналаООН не хватает денег на содержание персоналаФото: REUTERS
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В Организации Объединенных Наций складывается критическая ситуация с финансированием. Об этом сообщил в четверг официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек Антониу Гутерриш поделился своей обеспокоенностью нехваткой средств с персоналом организации.

«Проблема заключается в том, что некоторые регулярные взносы государств-членов еще не были внесены. Наш доход на данный период года еще никогда не был таким низким в сравнении с предыдущими годами», - цитирует ТАСС слова Дюжаррика. .

По его словам, Гутерриш в этой связи обратился к странам, входящим в ООН, и призвал их погасить задолженности по взносам в полном объеме. Кроме того, генсек поручил проработать возможности сокращения расходов на содержание персонала.

Напомним, сайт kp.ru в декабре прошлого года писал, что США потребовали сократить бюджет ООН на 250 миллионов долларов в 2018-2019 годах. Сокращения должны были коснуться миссий организации в Палестине, Ливии и Афганистане, программы развития всемирной организации и найма новых сотрудников. ООН заявили о готовности урезать бюджет на 170 миллионов долларов.

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