Кока-кола подорожает из-за пошлин Трампа на сталь и алюминий

СЕГОДНЯ 05:34 2018-07-27T05:35:11+03:00

Банки для кока-колы делаются из алюминия, цены на который в США теперь вырастут Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Цена на кока-колу может вырасти из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на алюминий. Как пояснил в четверг директор компании Coca-Cola Джеймс Квинси, из этого металла производят банки для напитка.

«Поскольку стоимость стали и алюминия растет. Растет и цена труда», — сказал он в интервью CNBC News.

Квинси отметил, что пошлины на металлы — «один из многих факторов, которые заставили» компанию объявить о росте цен в середине года. По его мнению, введение США пошлин на алюминий и сталь «означает сокращение экономического роста» и отразится на компании. Однако он считает, что у Coca-Cola есть преимущество перед другими компаниями.

«Мы очень сосредоточены на создании местных предприятий, с местными заводами и рабочими и сотрудниками из местных жителей. Однако снижение продаж и более высокие тарифы означают, что в конечном итоге экономический рост будет меньше, и это повлияет на нас», - пояснил Квинси.

Как ранее писал сайт kp.ru, весной этого года Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий на 25% и 10%. Его решение привело к «торговой войне» США с Китаем и едва не расорило с Евросоюзом.