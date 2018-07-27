Кока-кола подорожает из-за пошлин Трампа на сталь и алюминий
Цена на кока-колу может вырасти из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на алюминий. Как пояснил в четверг директор компании Coca-Cola Джеймс Квинси, из этого металла производят банки для напитка.
«Поскольку стоимость стали и алюминия растет. Растет и цена труда», — сказал он в интервью CNBC News.
Квинси отметил, что пошлины на металлы — «один из многих факторов, которые заставили» компанию объявить о росте цен в середине года. По его мнению, введение США пошлин на алюминий и сталь «означает сокращение экономического роста» и отразится на компании. Однако он считает, что у Coca-Cola есть преимущество перед другими компаниями.
«Мы очень сосредоточены на создании местных предприятий, с местными заводами и рабочими и сотрудниками из местных жителей. Однако снижение продаж и более высокие тарифы означают, что в конечном итоге экономический рост будет меньше, и это повлияет на нас», - пояснил Квинси.
Как ранее писал сайт kp.ru, весной этого года Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий на 25% и 10%. Его решение привело к «торговой войне» США с Китаем и едва не расорило с Евросоюзом.