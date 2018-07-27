Главный редактор Forbes в РФ ушел со своего поста
Исполняющий обязанности главного редактора российского Forbes Николай Мазурин с сегодняшнего дня не занимает этот пост. Эту информацию подтвердил он сам.
«Меня проинформировали об отмене приказа, в соответствии с которым я исполняю обязанности главного редактора. Объяснений мне никаких не дали», - сказал Мазурин.
Теперь редакцию временно возглавит главред приложения ForbesLife Андрей Золотов. Мазурин пока остается шеф-редактором журнала Forbes. Как передает Интерфакс, он сейчас обдумывает свое дальнейшее сотрудничество с журналом, но решение еще не принял.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, главный редактор российской версии Forbes Николай Усков был уволен со своего поста приказом от 9 июня этого года. Исполнять его обязанности временно назначили Николая Мазурина до утверждения кандидатуры на пост главреда.