Главный редактор Forbes в РФ ушел со своего поста

СЕГОДНЯ 06:25 2018-07-27T06:26:10+03:00

Николая Мазурина уведомили об отмене приказа о его временном назначении

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Исполняющий обязанности главного редактора российского Forbes Николай Мазурин с сегодняшнего дня не занимает этот пост. Эту информацию подтвердил он сам.

«Меня проинформировали об отмене приказа, в соответствии с которым я исполняю обязанности главного редактора. Объяснений мне никаких не дали», - сказал Мазурин.

Теперь редакцию временно возглавит главред приложения ForbesLife Андрей Золотов. Мазурин пока остается шеф-редактором журнала Forbes. Как передает Интерфакс, он сейчас обдумывает свое дальнейшее сотрудничество с журналом, но решение еще не принял.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, главный редактор российской версии Forbes Николай Усков был уволен со своего поста приказом от 9 июня этого года. Исполнять его обязанности временно назначили Николая Мазурина до утверждения кандидатуры на пост главреда.