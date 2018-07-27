2018-07-27T06:26:10+03:00
Общество

Главный редактор Forbes в РФ ушел со своего поста

Николая Мазурина уведомили об отмене приказа о его временном назначении
Юлия ДИВЕЕВА
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Мужчина читает русскую версию журнала Forbes. Фото: ТАСС/Григорий СысоевМужчина читает русскую версию журнала Forbes. Фото: ТАСС/Григорий СысоевФото: ТАСС
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Исполняющий обязанности главного редактора российского Forbes Николай Мазурин с сегодняшнего дня не занимает этот пост. Эту информацию подтвердил он сам.

«Меня проинформировали об отмене приказа, в соответствии с которым я исполняю обязанности главного редактора. Объяснений мне никаких не дали», - сказал Мазурин.

Теперь редакцию временно возглавит главред приложения ForbesLife Андрей Золотов. Мазурин пока остается шеф-редактором журнала Forbes. Как передает Интерфакс, он сейчас обдумывает свое дальнейшее сотрудничество с журналом, но решение еще не принял.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, главный редактор российской версии Forbes Николай Усков был уволен со своего поста приказом от 9 июня этого года. Исполнять его обязанности временно назначили Николая Мазурина до утверждения кандидатуры на пост главреда.

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