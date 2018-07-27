КНДР передала США останки погибших американских солдат

СЕГОДНЯ 06:49 2018-07-27T06:49:49+03:00

Солдаты миссии ООН и Южной Кореи провожают останки солдат, погибших на территории КНДР во время Корейской войны. Фото: REUTERS

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Северная Корея передала США останки американских военнослужащих, погибших на ее территории в года Корейской войны (1950-1953 годы). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По ее данным, транспортный самолет С-17 ВВС США 27 июля вернулся на американскую авиабазу Осан в Южной Корее с останками солдат на борту.

Теперь эти останки будут тщательно изучать американские специалисты. Процесс может занять несколько дней. После чего состоится официальная церемония возвращения останков на родину. Предварительно она запланирована на 1 августа, передает ТАСС.

О возвращении останков американских военных с главой КНДР Ким Чен Ыном договорился президент Дональд Трамп во время их исторического саммита в Сингапуре, который состоялся 12 июня.

Отметим, что по данным Пентагона на территории Северной Кореи находятся останки около пяти тысяч военнослужащих США. Всего в Корейской войне погибло около 36,6 тысяч американцев. В эту цифру включены и пропавшие без вести.