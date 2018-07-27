Трамп: США много лет находятся в состоянии торговой войны

СЕГОДНЯ 07:23 2018-07-27T07:23:36+03:00

Президент пообещал, что больше никто не сможет «надувать Соединенные Штаты и обманывать компании»

Изменить размер текста: A A

США много лет находятся в состоянии торговой войны, которую не начинали. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на сталелитейном заводе в Гранит-Сити в штате Иллинойс.

«Мы не начинаем торговую войну, мы были в торговой войне на протяжении многих лет, и мы проигрывали на протяжении многих лет. Но за последние полтора года мы побеждаем», - заявил он.

Хозяин Белого дома предостерег «нечестных участников мировой торговли» от дальнейших попыток обманывать США, передает ТАСС.

«Больше никто не сможет надувать Соединенные Штаты и обманывать наших рабочих и компании», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что его предшественники на этом посту занимались «не свободной, а дурацкой торговлей». По мнению Трампа, только при его администрации США «предприняли самые решительные действия за все время в ответ на серьезные злоупотребления Китаем в деле ведения торговли».

При этом он в очередной раз заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин его друг и «великий человек».

Напомним, недавно сайт kp.ru цитировал слова Трампа, который пригрозил ввести повышенные пошлины на все импортируемые из Китая товары, если Пекин не изменит свою торговую политику в отношении Вашингтона. Речь идет об объеме продукции на сумму более 500 млрд долларов.

Сейчас торговый дефицит между КНР и США составляет 337 млрд долларов. Трамп твердо решил сократить его и ввел сборы на импорт стали и алюминия, ограничил инвестирование, а также анонсировал введение 25% пошлин на ряд товаров.