Гройсман призвал Украину не «преклонять голову и колено» перед Россией

СЕГОДНЯ 07:42 2018-07-27T07:42:29+03:00

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая на заседании правительства страны, призвал прекратить «преклонять голову и колено» перед РФ. По его мнению, для этого Киеву нужно полностью отказаться от импорта российского газа. Как считает политик, незалежная располагает «огромными запасами природного голубого топлива» и может сама себя обеспечить.

«Для нас очень важно сохранить независимость, в том числе и энергетическую. Я всегда удивлялся, как Украина, у которой огромные запасы природного газа в недрах, покупала газ у России», - приводит слова главы украинского правительства украинские СМИ.

При этом Гройсман выразил уверенность в том, что в будущем удастся снизить цены на газ внутри страны.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Верховной раде назвали «убийством Украины» повышение цен на газ для населения. Также нардеп Вадим Рабинович заявил тогда, что у власти в незалежной стоят «экономические тупицы».