2018-07-27T08:04:09+03:00
В мире

Макрон выступил против переговоров по торговому соглашению между ЕС и США

По словам главы Франции, Европа никогда не хотела коммерческой войны
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, заявил, что не поддерживает начало переговоров по торговому соглашению между Евросоюзом и США. Как считает политик, для этого пока нет условий.

При этом глава Пятой республики подчеркнул, что ни Европа, ни Франция никогда не хотели никакой коммерческой войны. Кроме того, по мнению Макрона, любой торговый диалог должен основываться на сбалансированных отношениях, а не на угрозах.

«В этом случае у нас есть сомнения, которые нам надо прояснить с нашими европейскими партнерами. Я не поддерживаю начало большого торгового диалога, поскольку это не позволяет контекст», - цитирует французского лидера РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 июля в Вашингтоне прошли переговоры между главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом США Дональдом Трампом. В частности, тогда стороны договорились об отмене пошлин и торговых барьеров между Соединенными Штатами и Евросоюзом.

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