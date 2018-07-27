Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за возвращение в США останков американских военных

СЕГОДНЯ 08:20 2018-07-27T08:20:34+03:00

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Президент США Дональд Трамп поблагодарил северокорейского лидера Ким Чен Ына за возвращение в Соединенные Штаты останков американских военных, погибших в 1950-1953 годах на Корейском полуострове. При этом он назвал передачу останков военнослужащих «великим моментом для многих семей».

«Останки американских военнослужащих вскоре будут вывезены из КНДР и направлены в Соединенные Штаты! Спустя так много лет это будет великий момент для многих семей. Спасибо Ким Чен Ыну», - написал хозяин Белого дома в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Белом доме заявили, что Северная Корея передала США останки американских военнослужащих, погибших на ее территории в годы Корейской войны. В настоящее время останки солдат уже находятся на американской авиабазе Осан в Южной Корее. А официальная церемония их возвращения на родину запланирована на 1 августа.