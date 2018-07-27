Американские СМИ сообщили о связи Бутиной с наследником клана Рокфеллеров

СЕГОДНЯ 08:24 2018-07-27T08:42:41+03:00

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Американское агентство Bloomberg нашло в деле Марии Бутиной упоминание о ее контактах с Джорджем О Нилом - правнуком миллиардера Джона Рокфеллера. Журналисты считают, что россиянка могла искать у него помощи в «налаживании связи между Трампом и Кремлем».

Издание сообщает, что Мария встречалась с О Нилом в феврале 2017 году на обеде, который он организовывал для россиян, приехавших в Вашингтон на традиционный Национальный молитвенный завтрак. По мнению редакции, в деле Бутиной говорится о событиях, которые по описанию и срокам совпадают с этим мероприятием. А обозначенный в материалах следствия «Американец №2», названный также организатором обеда – и есть наследник семьи Рокфеллеров.

Прокуроры национальной безопасности США подозревают, что вольно или невольно О Нил, мог помочь Бутиной «в осуществлении её цели - создании обратного канала между Кремлем и верхушкой Республиканской партии», пишет Bloomberg.

Кроме того агентство напомнило, что миллиардер в прошлом году сам рассказывал, что устраивает обед для того, чтобы положить начало конструктивному диалогу с РФ и борьбе с русофобией.

Как писал сайт kp.ru, о задержании в США Марии Бутиной стало известно 15 июля – накануне саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Через Три дня ей предъявили обвинения в шпионаже и ведении деятельности в пользу иностранного государства. А 25 июля девушка предстала перед судом Вашингтона, который оставили под стражей из-за «серьёзного риска побега».