Встреча глав МИД и Минобороны Японии и России пройдет 31 июля в Москве

СЕГОДНЯ 09:01 2018-07-27T09:01:24+03:00

Кроме того, министр иностранных дел Страны восходящего солнца проведет отдельные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым

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В пятницу, 27 июля, японский министр иностранных дел Таро Коно объявил о своей предстоящей поездке в Россию. По его словам, он посетит Москву 31 июля, чтобы принять там участие во встрече в формате «два плюс два». Речь идет о встрече глав МИД и Минобороны Японии и РФ.

«Я отправляюсь в Россию для участия в переговорах в формате "два плюс два", которые пройдут 31 числа в Москве», - сказал дипломат.

Кроме того, как ожидается, Таро Коно также проведет отдельные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

При этом во внешнеполитическом ведомстве Страны восходящего солнца подчеркнули, что в ходе переговоров в Москве планируется обсудить «двусторонние отношения, в первую очередь - проблему заключения мирного договора, и ключевые вопросы международной повестки».

Отметим, территориальный вопрос о Курильских островах в Токио считается главным препятствием на пути заключения мирного договора с Москвой. Кстати, как сообщал сайт kp.ru, недавно Россия высказала депутатам Японии озабоченность по поводу закона о южных Курилах.