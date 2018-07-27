Судебные долги россиян достигли отметки 4,4 триллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:46 2018-07-27T09:46:32+03:00

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Жители России в общей сложности задолжали в этом году по различным судебным тяжбам порядка 4,4 триллионов рублей. Это, как сообщили в Федеральной службе судебных приставов, на порядок больше чем за предыдущий период.

При этом, размер среднего долга россиян по судебным решениям составляет около 92 тысяч рублей. 40% от всей этой суммы — задолженность перед банками, в рублёвом эквиваленте это 1,8 триллиона.

Как отмечают в ФССП, продолжается тенденция роста судебных и, как следствие, исполнительных производств по долгам за отказ оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Количество подобных должников в России увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом, сообщает газета «Известия».

В то же время, показатель уровня бедности в целом по стране снизился, отмечает издание. В прошлом году за критической чертой бедности 19,3 млн россиян — на 200 тысяч меньше, чем годом ранее. В процентах от общей численности населения доля граждан, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, за год сократилась с 13,3% до 13,2%.

Эксперты считают, что рост общего долга россиян происходит из-за снижения реальных доходов населения. На данный момент долги россиян растут быстрее, чем заработные платы, сообщает сайт «Свободная пресса».