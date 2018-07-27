Рогозин пригласил американских сенаторов в тир

СЕГОДНЯ 09:48 2018-07-27T09:49:09+03:00

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал ранее появившиеся в зарубежных СМИ сообщения о том, что сенаторы США потребовали от американской Национальной стрелковой ассоциации (НСА) предоставить им информацию о поездке ее представителей в Россию в 2015 году. Так, руководитель корпорации космической деятельности пригласил членов сената Соединенных Штатов в тир, чтобы посмотреть, что обычно люди делают на стрельбищах.

«Что делают люди в тире? Вообще-то стреляют. Приезжайте, господа сенаторы, к нам в гости в тир», - написал Рогозин на своей странице в социальной сети Facebook.

Кстати, стоит отметить, что членов Демократической партии Соединенных Штатов, прежде всего, интересует содержание состоявшихся в 2015 году встреч представителей НСА с Дмитрием Рогозиным и заместителем председателя Центробанка РФ Александром Торшиным.