2018-07-27T10:14:57+03:00
Политика

Драка украинских депутатов попала на видео

Потасовка произошла в горсовете города Конотоп [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Драка украинских депутатов попала на видеоДрака украинских депутатов попала на видеоФото: кадр с видео
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В горсовете украинского города Конотоп, расположенного в Сумской области страны, произошла массовая драка депутатов. В общей сложности в потасовке участвовали более 50 человек.

Конфликт, переросший в настоящий рукопашный бой, случился между сторонниками и противниками действующего мэра. Как отметил замначальника регионального главка Нацполиции Украины Олег Кузминков, обе стороны собрали в зале своих сторонников, которые «сознательно провоцировали конфликты и драки».

В результате разнимать оппонентов пришлось правоохранителям. При этом четверо полицейских пострадали. Кроме того, без задержаний не обошлось: стражи порядка арестовали 50 участников потасовки.

«Работники полиции стали стеной между противоборствующими сторонами, чтобы не допустить массовых беспорядков и жертв среди граждан», - написал Кузминков в Facebook, заверив при этом, что местная полиция «действует вне политики».

Массовая драка в мэрии одного из городов Украины попала на видео.

Кстати, отметим, подобные «политические драки» на Украине не редкость. В частности, в Верховной раде такие конфликты случаются регулярно. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июне потасовку в сессионном зале устроили депутат от парламентской фракции «Народный фронт» Юрий Береза и Александр Долженков из «Оппозиционного блока».

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