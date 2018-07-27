Группа словацких депутатов посетит Крым с 1 по 4 августа

СЕГОДНЯ 10:21 2018-07-27T10:21:40+03:00

В МИД Словакии не видят никаких причин препятствовать поездке депутатов на полуостров, не смотря на истерику в Киеве

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Депутаты Национального собрания (парламента) Словакии посетят Крым даже несмотря на протесты официальных киевских властей. Как рассказал журналистам спикер парламента страны Андрей Данко, визит состоится с 1 по 4 августа.

Предваряя визит своих коллег на российский полуостров, спикер парламента Словакии посетовал на совершенно недипломатическое поведение посла Украины в Братиславе Юрия Мушки. Со слов Данко, дипломат чрезмерно критиковал депутатов за их решение поехать в Крым. И даже требовал от словацкого МИД запретить парламентариям отправляться в поездку, грозя им уголовными производствами и запретом на въезд на Украину.

«Это не первый случай, когда мы возмущены поведением господина Мушки, который зачастую не соблюдает дипломатические нормы поведения. Украинский посол нарушил дипломатический протокол. Если у него есть какие-то претензии, он может передать их в МИД нашей страны. Посол не вправе запугивать словацких парламентариев законами своего государства», - отметил Андрей Данко.

В дипломатическом ведомстве Словакии, в свою очередь, подчеркнули, что не видят никаких объективных причин препятствовать поездке парламентариев своей страны на российский полуостров, считая, что это, в том числе, тоже является их работой, сообщает сайт телеканала «Звезда».

«Словацкие депутаты свободно могли ездить в Косово, независимость которого Братислава не признает, и не встречали в этом вопросе никаких препятствий. Ездить в регионы, статус которых является спорным, — одна из задач политиков. Они должны иметь возможность собственными глазами оценить ситуацию, а потом предоставлять ту или иную информацию гражданам своей страны», - приводит слова Андрея Данко газета «Известия».

Напомним, делегация парламентариев Национального собрания Словакии приедет в Крым и будет состоять из двух десятков человек. В нее войдут представители пяти различный партий, составляющих национальный парламент, а также около десяти крупных бизнесменов. Кроме того, с делегацией поедут журналисты и общественные активисты, которые намерены оценить объективную оценку положению дел на российском полуострове.