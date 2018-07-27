2018-07-27T10:36:30+03:00
Экономика

Новак заявил, что цена нефти уже учла риск санкций против Ирана и сбалансировалась

В настоящее время стоимость черного золота держится на уровне 74 долларов за баррель
Дарья ИВАШКИНА
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Министр энергетики России Александр НовакМинистр энергетики России Александр НовакФото: REUTERS
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Министр энергетики РФ Александр Новак, общаясь в пятницу, 27 июля,с журналистами в кулуарах саммита БРИКС в Йоханнесбурге, прокомментировал нынешние котировки нефти. По его словам, 74 доллара за баррель - это цена, которая уже учла риск санкций США против Ирана.

«Мне кажется, сейчас рынок как-то все эти факторы учел (санкции против Ирана) и сбалансировался», - цитирует главу Минэнерго ТАСС. При этом Новак заметил, что стоимость черного золота держится «на уровне 74 долларов плюс-минус несколько долларов», несмотря на «словесные интервенции».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Вашингтон пообещал к началу ноября убедить союзников не покупать нефть у Ирана. Как заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, американские санкции в отношении нефтяной отрасли исламской республики начнут действовать с 4 ноября.

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