2018-07-27T10:50:42+03:00
Общество

Минстрой упростит регистрацию в домах на садовых участках

В ведомстве признали, что нормы, когда прописаться на дачах было запрещено законом, давно устарели
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Основной причиной создания проекта закона стало изменение статуса большинства садовых домов в коттеджи, где их владельцы проживают круглогодичноОсновной причиной создания проекта закона стало изменение статуса большинства садовых домов в коттеджи, где их владельцы проживают круглогодичноФото: Евгения ГУСЕВА
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Для облегчения регистрации россиян по месту проживания порядок перевода садовых домов в жилые будет упрощен. Соответствующие поправки в уже действующее российское законодательство подготовил Минстрой.

Как следует из текста документа, органы местного самоуправления (МСУ) смогут признавать садовый дом жилым и наоборот, опираясь на заключение по обследованию технического состояния строения.

Порядок перевода садового дома в жилой будет максимально простой: достаточно будет подать перечень документов через МФЦ, в суд обращаться не нужно. При этом, орган местного самоуправления должен принять решение за 45 суток.

В качестве причины рассмотрения новой нормы указывается фактическое изменение статуса ряда садовых домов, которые превращаются в дома и коттеджи, где возможно круглогодичное проживание.

«За последние годы многое изменилось и нормы нужно менять. Фактически многие объединения садовых товариществ в значительном объеме стали выполнять функции по оказанию коммунальных услуг, управлению жилым и нежилым фондом, — приводит заявление пресс-службы Министерства строительства и ЖКХ России газета «Известия».

В проекте закона, который уже в ближайшее время окажется на рассмотрении депутатов Госдумы РФ, также отмечено, что возможность на законных основаниях на дачных участках круглый год приведет к популяризации ведения садоводства и огородничества на всей территории России.

В настоящее же время регистрация на дачных участках напрямую запрещена законом, а прописку возможно оформить только по решению суда, сообщает сайт телеканала «360».

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